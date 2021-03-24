Hatayspor'dan Fenerbahçe açıklaması: Boupendza 3 tane İrfan Can eder

Boupendza, Akintola, Traore gibi futbolcuların keşfi, futbol gündeminde uzun bir süre yer aldı. Bu isimlerin takıma kazandırılmasında kimlerin payı ve desteği oldu? Hatayspor'un nasıl bir oyuncu gözlem ağı var?

Bu bir kişinin sağladığı durum dersek diğerlerine haksızlık olur. Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Gökhan Zan da dahil olmak üzere Ömer Erdoğan ve ekibi, scout ekibi, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere bu transferlerin kararlaştırılmasında geniş bir ekibimiz bulunuyor.