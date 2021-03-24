Hatayspor'dan Fenerbahçe açıklaması: Boupendza 3 tane İrfan Can eder
Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Hatayspor'da Aaron Boupendza takımın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ligde gol krallığında da zirvede bulunan genç golcü ara transfer döneminde Rusya'nın Krasnodar takımının kapısından dönmüştü. Fenerbahçe için teklifi reddettiği söylenen Boupendza konusunda Hatayspor cephesinden flaş açıklamalar geldi. Basın sözcüsü Rahmi Vardı, "Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe'ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder." dedi.
Boupendza, Akintola, Traore gibi futbolcuların keşfi, futbol gündeminde uzun bir süre yer aldı. Bu isimlerin takıma kazandırılmasında kimlerin payı ve desteği oldu? Hatayspor'un nasıl bir oyuncu gözlem ağı var?
Bu bir kişinin sağladığı durum dersek diğerlerine haksızlık olur. Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Gökhan Zan da dahil olmak üzere Ömer Erdoğan ve ekibi, scout ekibi, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere bu transferlerin kararlaştırılmasında geniş bir ekibimiz bulunuyor.
Mesela Boupendza bulundu. 350 bin Euro'luk bir oyuncu. Geçmişinde çok fazla gol yok. Aldığımızda oyuncunun amatör ligden olduğunu söylediler. Ben burada basın açıklaması yaptığımda 'Kebapçıda futbolcu tanıtıyorlar' diye gündem olmuştu. Bize gülmüşlerdi. Sonra ise 'Kebabçı diye güldüğümüz adamlar dünyayı sallıyor' diye haberler çıkmaya başladı. Futbolcu alıyoruz, amatör deniliyor. Bunlara rağmen biz bu transferleri gerçekleştirdik ve başarılı olduk.
Transfer sürecinde hocaların beğenmesi yetmiyor. Transfer komitemizden geçen oyuncular, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından onaylanıyor. Nihayetinde takıma maddi destek bulan kişi Sayın Onursal Başkanımız Sayın Savaş'tır. Bu oyuncular binlerce kişi arasından seçilerek değerlendiriliyor. Biz Boupendza'ya geçmişine bakıp bundan futbolcu olmaz deseydik, bugün dünyada Aaron Boupendza diye bir futbolcu belki de olmayacaktı. Dolayısıyla bu bir kişinin başarısı değildir.
Ben Boupendza'nın ilk antrenmanını Erzurum maçında izleme şansı buldum. O zaman ilk antrenmanında gördüğümde 'Tank gibi adam' demiş ve gelecekte Türkiye'nin en iyi futbolcusu olacak demiştim. Şimdi ise Boupendza demiyoruz 'Golpendza' diyoruz. Bu oyuncu risk alınarak alındı. Keza Traore de Monaco'da tutunamamış bir oyuncuydu, biz yine risk alarak bu oyuncuyu takımımıza kattık. Biz en başında şunu söyledik. Hatayspor'un şöhretli oyuncu ve hoca ile işi olmaz, şöhreti Hatayspor yaratır. Bizim, doymuş, futbol hayatı sona ermeye yakın olan oyuncularla işimiz olmaz. Bize gelen futbolcu, futbola aç olacak. Hedefimiz bu tarz oyuncular ve hocalarla yola çıkmak.
Boupendza-Krasnodar işi herkes için sürpriz olmuştu. Son anda iptal oldu transfer. Hatayspor neden sezon sonunu beklemedi? Piyasası yükselir, talipleri artar düşüncesi oluşmuştu...
Kar zarar mantığıyla bakarsak, Boupendza'nın devre arasından sonra Krasnodar ile yapmış olduğu atraksyon Hatayspor'a kar mı zarar mı getirdi? Buradan bakacak olursak kar getirdiğini şuradan anlayabiliriz; 350 bin Euro değerine sahip oyuncu, şu an transfer marketlerinde 7 milyon Euro olarak listeleniyor. Oyuncu 8 milyon 500 bin Euroluk teklifi de gördü. Bu en azından oyuncunun tavan fiyatının ortaya çıkmasına imkan tanıdı, bu birinci kar oldu. İkincisi, dünya takımları bu oyuncu için yarıştı. Üçüncüsü ise Hatay hem şehir hem de takım olarak Türkiye'nin gündemine geldi. Burada bir zarar yok. Oyuncu da bundan etkilenmedi ve bize 'Hatay'da kalmak istiyorum, size 10 milyon Euro kazandıracağım' dedi. Biz daha ne diyelim, oyuncu Hatay'dan gitmek istemiyor.
Biz bu oyuncudan iyi bir para alacaktık, kendisi de iyi bir meblağ kazanacaktı. Bizim önemli olan futbolcunun mutluluğu ve geleceği. Futbolcu gitmek istemiyorsa bizim bunu sorgulama durumumuz yok. Biz bu durumu, karşı takıma ayıp olmaması için 'Krasnodar'a gitmek istemiyor' şeklinde değil, 'Hatay'da kalmak istiyor' diye duyurduk. Biz de bu durum karşısında oyuncuya saygı duyduk.