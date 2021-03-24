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Galatasaray'da orta sahaya iki aday! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını da sürdürüyor. Fatih Terim'in maliyeti yüksek bazı isimlerle yolları ayırmayı planladığı ve orta saha arayışlarını sürdürdüğü öğrenilirken, listesinde 2 ismin ön plana çıktığı belirtildi. İşte Fatih Terim'in listesindeki 2 isim...

24.03.2021 12:22 - Son Güncelleme: 24.03.2021 12:24
Galatasaray'da orta sahaya iki aday! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da şampiyonluk yarışından alınan bu darbe teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

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Galatasaray'da orta sahaya iki aday! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Tecrübeli hoca, orta saha şablonunda diziliş olarak bazen baklava modeli denesede bir türlü istediği verimi alamadı. Hem Gedson'un hem de Etebo'nun çok fazla topu ezmesi ise Terim'i çok sinirlendirdi.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Galatasaray'da Taylan'ın olmadığı karşılaşmalarda top hakimiyetinde oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar şimdiden gelecek sezon için bu bölgede arayışlarına hız verdi.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Sezon sonunda öncelikle sol bek ve kanat oyuncu arayışında olan Fatih Terim'in, son karşılaşmada da yaşanan bu kötü oyun üzerine orta saha konusunu ilk sıraya yazdı.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Devre arasında Tottenham'dan kiralanan Gedson'dan büyük umutları olan Galatasaray'da, Portekizli yıldız beklenilen karşılığı veremedi. 22 yaşındaki futbolcu 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.