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Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde en hızlı giren takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray ve Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ederken adımlarını en yavaş atan ise Beşiktaş... Peki Süper Lig'de biten transferler hangileri? İşte başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mediol Başakşehir olmak üzere Süper Lig'de biten transferler...

17.08.2020 15:46 - Son Güncelleme: 17.08.2020 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





