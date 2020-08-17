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Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde en hızlı giren takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray ve Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ederken adımlarını en yavaş atan ise Beşiktaş... Peki Süper Lig'de biten transferler hangileri? İşte başta Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mediol Başakşehir olmak üzere Süper Lig'de biten transferler...

17.08.2020 15:46 - Son Güncelleme: 17.08.2020 15:51
Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ipi göğüsleyen ekip Medipol Başakşehir olmuştu. Turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Süper Lig'de de Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından şampiyonluğa uzanan 6. takım olma başarısını da göstermiş oldu. Sezon biter bitmez yeni sezon için kolları sıvayan Süper Lig ekipleri için, transfer dönemi 4 Ağustos itibarıyla başlamıştı.

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Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

5 Ekim tarihine kadar sürecek olan yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp kadrosuna kattığı yeni isimleri resmen açıklamış ve imzalar atılmıştı. Peki bu güne kadar tamamlanan transfer hangileri? İşte detaylar...

Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

Salih Dursun - Gençlerbirliği <>

Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

Sivasspor - Max Gradel <>

Süper Lig'de resmen açıklanan transferler | Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray - Fatih Öztürk <>

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