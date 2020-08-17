Haberler Galeri Spor Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

Fenerbahçe'nin efsaneleşen isimlerinden biri olan Volkan Demirel, kariyerini sonlandırmasının ardından yine Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti. Bir yanda da antrenörlük için eğitimlerine devam eden Volkan Demirel flaş açıklamalarda bulundu ve 'Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım' dedi.

17.08.2020 12:42 - Son Güncelleme: 17.08.2020 12:42
Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, hedefinin sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almak olduğunu söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan eğitimin 1'inci döneminin ardından önlerinde iki dönem daha olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "UEFA'dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre Süper Lig'de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs."

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

"7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor."

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

"Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi
Galatasaray transferde istediği isimleri neden elden kaçırıyor? "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"