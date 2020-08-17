Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım

"Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz."