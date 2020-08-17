Fenerbahçeli Volkan Demirel'den flaş açıklama: Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım
Fenerbahçe'nin efsaneleşen isimlerinden biri olan Volkan Demirel, kariyerini sonlandırmasının ardından yine Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti. Bir yanda da antrenörlük için eğitimlerine devam eden Volkan Demirel flaş açıklamalarda bulundu ve 'Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım' dedi.
17.08.2020 12:42
- Son Güncelleme: 17.08.2020 12:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.
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