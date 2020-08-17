'Yarın Galatasaraylıyım' dedi, Fenerbahçe'ye gitti! Olay yaratan transfer...
Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...
"O en çok parayı sever.", "Üç yıl boyunca hem Fenerbahçe'den, hem Galatasaray'dan hem de Sarıyer'den maaş aldı.", "Galatasaray maçında, daha önce Ergun Gürsoy'dan Galatasaray'a geleceğim diye para almıştı.", "Galatasaray'la anlaşıp sarı-kırmızılı formayı giydi ve fotoğraf çektirdi. Sonra Fenerbahçe'ye gidip 'Bakın Galatasaraylı oluyorum' diye pazarlık yaptı. Sonunda Galatasaray'ı bırakıp Fenerbahçeli oldu.", "Fenerbahçe onu Bodrum'a kaçırdı." bunların hepsi Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen hakkında söylenen sözler.