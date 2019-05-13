Süper Lig'de puan tablosu karıştı! İşte ligde son durum ve kalan maçlar...
Süper Lig'de 32. hafta bir maç harici geride kaldı. Hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşmeme mücadelesinde birbirinden çekişmeli maçlar oynanırken, son 2 haftaya girildiğinde ligin zirvesi ve altı karıştı. İşte Spor Toto Süper Lig'de kalan maçlar ve puan tablosu...
13.05.2019 10:03
- Son Güncelleme: 13.05.2019 10:03
Ligde yarış nefes kesiyor. Düşme hattı ve şampiyonluk mücadelesi veren takımların 32. hafta maçları da tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta geride kaldı. Hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşmeme mücadelesinde birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.
Lider Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Çaykur Rizespor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Takipçisi Medipol Başakşehir de evinde Ankaragücü'nü konuk etti. 1-0 geriye düşen İstanbul temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarıışını sürdürdü.
Haftanın bir diğer kritik maçında Trabzonspor deplasmanda Atiker Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.