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Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u yenerek kümede kalmayı garantileyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin Premier Lig'de forma giyen Senegalli Mohamed Diame ile ilgilendiği öğrenildi.

12.05.2019 15:14 - Son Güncelleme: 12.05.2019 15:14
Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

Fenerbahçe'de transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor...

Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

Sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak son isim İngiltere Premier Lig'den geldi.

Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

Fenerbahçe, Newcastle United takımında forma giyen orta alan oyuncusu Mohamed Diame'ye teklifte bulundu.

Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

Senegalli'nin düşünmek için süre istediği öğrenildi...

Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

2 PREMİER LİG TAKIMI PEŞİNDE
Sezon sonu Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Diame'ye, Fenerbahçe ile birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ve Crystal Palace takımlarının da teklifte bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin önerisinin mevcutlar içerisinde en iyisi olduğu bildirildi.

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