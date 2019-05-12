Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor

2 PREMİER LİG TAKIMI PEŞİNDE

Sezon sonu Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Diame'ye, Fenerbahçe ile birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ve Crystal Palace takımlarının da teklifte bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin önerisinin mevcutlar içerisinde en iyisi olduğu bildirildi.