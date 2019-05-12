Fenerbahçe Newcastle United'dan Mohamed Diame ile ilgileniyor
Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u yenerek kümede kalmayı garantileyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin Premier Lig'de forma giyen Senegalli Mohamed Diame ile ilgilendiği öğrenildi.
12.05.2019 15:14
- Son Güncelleme: 12.05.2019 15:14
2 PREMİER LİG TAKIMI PEŞİNDE
Sezon sonu Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Diame'ye, Fenerbahçe ile birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ve Crystal Palace takımlarının da teklifte bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin önerisinin mevcutlar içerisinde en iyisi olduğu bildirildi.
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