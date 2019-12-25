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Süper Lig'de oynayan yabancıların 12’si Noel öncesi cezalı duruma düştü

Avrupa'da Noel haftası yaşanırken ligimizde yine bir klasik yaşandı. Süper Lig'de ilk yarının son maçları öncesinde 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi.

25.12.2019 08:06 - Son Güncelleme: 25.12.2019 08:06
Süper Lig'de oynayan yabancıların 12’si Noel öncesi cezalı duruma düştü

Avrupa'da Noel haftası yaşanırken ligimizde yine bir klasik yaşandı. Süper Lig'de ilk yarının son maçları öncesinde 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi.

İşte 17. haftada cezalı duruma düşen oyuncuların isimleri:

Süper Lig'de oynayan yabancıların 12’si Noel öncesi cezalı duruma düştü

Kulisic (Ankaragücü)

Süper Lig'de oynayan yabancıların 12’si Noel öncesi cezalı duruma düştü

Moroziuk (Ç.Rizespor)

Süper Lig'de oynayan yabancıların 12’si Noel öncesi cezalı duruma düştü

Khalili (Kasımpaşa)

Süper Lig'de oynayan yabancıların 12’si Noel öncesi cezalı duruma düştü

Jerome

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