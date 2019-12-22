Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip maç öncesi iki takım da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Dev maç öncesi her iki ekipte de bazı eksiklikler bulunuyor. Teknik direktörler Ersun Yanal ve Abdullah Avcı kafalarındaki 11'i belirledi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11'leri ve derbi öncesi son gelişmeler...

22.12.2019 10:07 - Son Güncelleme: 22.12.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





