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Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip maç öncesi iki takım da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Dev maç öncesi her iki ekipte de bazı eksiklikler bulunuyor. Teknik direktörler Ersun Yanal ve Abdullah Avcı kafalarındaki 11'i belirledi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11'leri ve derbi öncesi son gelişmeler...

22.12.2019 10:07 - Son Güncelleme: 22.12.2019 10:07
Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

Kritik derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen iki ekip şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip mücadeleyi kazanmak istiyor.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

İki ekipte de sakat ve cezalı isimler bulunurken oyuncuların kupada gösterdiği performanslarda Ersun Yanal'ın ve Abdullah Avcı'nın derbi kadrosunu oluşturmasında yardımcı oldu.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

İşte dev derbi öncesi yaşanan son gelişmeler...

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe cephesi, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmayı başarırken turnuvada bazı isimler beklenenin altında, bazı isimler ise beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.

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