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Galatasaray'da devre arası dev operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından da puansız döndü. Bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada birçok taraftar teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet ederken, kötü gidiş nedeniyle yönetimi göreve davet etti. Terim ise ocak ayını işaret ederek takımda operasyon sinyali verdi.

22.12.2019 11:03 - Son Güncelleme: 22.12.2019 11:05
Galatasaray'da devre arası dev operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'da devre arası dev operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."

Galatasaray'da devre arası dev operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''
Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz.

Galatasaray'da devre arası dev operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'da devre arası dev operasyon! 6 ayrılık 2 transfer

Bu açıklamaların ardından Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.

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