Vav TV İzle
Haberler Spor Süper Lig'de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Son yıllarda Beşiktaş deplasmanında yüzü gülen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kazanmak istiyor. Beşiktaş ise Valerien Ismael'in taktikleriyle kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

16.10.2022 14:27 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:29
Süper Lig’de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Voadefone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig’de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak olan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig’de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, kararını verdi.

Süper Lig’de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN DERBİDEKİ MUHTEMEL 11'İ

Ersin

SON DAKİKA