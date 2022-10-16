Süper Lig'de nefes kesecek derbi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Son yıllarda Beşiktaş deplasmanında yüzü gülen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kazanmak istiyor. Beşiktaş ise Valerien Ismael'in taktikleriyle kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
16.10.2022 14:27 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:29