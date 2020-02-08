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Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu (21. hafta)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Denizlispor berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Bu skorlarla Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

08.02.2020 20:46 - Son Güncelleme: 08.02.2020 20:48
Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu 21. hafta

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Konyaspor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu 21. hafta

Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu 21. hafta

Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek Sergen Yalçın'la ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu 21. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu 21. hafta

1- Trabzonspor 41 PUAN

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