Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig güncel puan durumu (21. hafta)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Denizlispor berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Bu skorlarla Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

08.02.2020 20:46 - Son Güncelleme: 08.02.2020 20:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





