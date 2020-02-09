Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Yüzde yüz doğru karar ve son dakikadaki kritik pozisyon belki çok konuşulacak. Top Alanyasporlu oyuncunun açık koluna çarpıyor ama burada püf noktası şu; Alanya defansı topu kendi kalesinden uzaklaştırmak isterken karambolde bir temas var. Tıpkı aylar önce Beşiktaşlı Vida'nın koluna çarpan top gibi. Bence burada da karar doğru. Sonuçta dün gecenin kaybedeni Fenerbahçe ama bu Alanyaspor ligin en iyi takımlarından biri. Kazandıkları penaltıyı kaçırmamış olsalardı belki de Fenerbahçe'yi yeneceklerdi.