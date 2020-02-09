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Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Süper Lig'in 21. haftasının en kritik mücadelelerinden birinde Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. 3 penaltı kararının çıktığı karşılaşmada düdük çalan hakem Ümit Öztürk'ün kararları çok tartışılırken, özellikle Fenerbahçe cephesi son dakikada yaşanan bir pozisyona isyan etti. Eski hakem Ahmet Çakar maçta yaşanan pozisyonları değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı...

09.02.2020 07:42 - Son Güncelleme: 09.02.2020 07:42
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Bu sezonun bir hakem açısından en zor ama gerçekten en zor maçını izledik. Puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ve ligin spektaküler ve başarılı takımı Alanyaspor...

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Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Çatır çatır mücadele oldu. Her iki takım da kazanabilirdi ama puanı kaybeden Fenerbahçe oldu. Tam 3 penaltı var... Üçü de kesinlikle doğru ve penaltı beklenen birkaç pozisyon daha var. Burada da hakemin kararları doğru. İlk penaltıda Jailson'un kolu açık. Hakem Ümit Öztürk ilk etapta fark edemiyor ama VAR davetiyle doğru kararı veriyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Hakemlere devre arasında penaltı atışında 'kalecinin en az bir ayağı çizgiyle temas etmeli' talimatı verildi. Söz konusu olayda kaleci Altay'ın iki ayağı da çizgiye temas etmiyor. Ama şimdi şu problem ortaya çıkıyor, Malatya'da niye penaltı tekrar edilmemişti?

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Gelelim Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya... Tartışmasız doğru karar. Tıpkı Alanya'nın kazanıp da kaçırdığı penaltıdaki gibi. Jailson göstere göstere penaltı yapıyor. İki çok kritik pozisyon var. İlkinde gelen ortada top kafalardan sekip Welinton'ın vücuduna yapışık eline çarpıyor. Hakem 'devam' diyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

Yüzde yüz doğru karar ve son dakikadaki kritik pozisyon belki çok konuşulacak. Top Alanyasporlu oyuncunun açık koluna çarpıyor ama burada püf noktası şu; Alanya defansı topu kendi kalesinden uzaklaştırmak isterken karambolde bir temas var. Tıpkı aylar önce Beşiktaşlı Vida'nın koluna çarpan top gibi. Bence burada da karar doğru. Sonuçta dün gecenin kaybedeni Fenerbahçe ama bu Alanyaspor ligin en iyi takımlarından biri. Kazandıkları penaltıyı kaçırmamış olsalardı belki de Fenerbahçe'yi yeneceklerdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! Koluna çarpıyor ama...

İşte çok tartışılan o pozisyon

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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