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Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

O artık A Milli Basketbol Takımımızın bir parçası... Anadolu Efes ile bu sezon fırtınalar estiren, rekorlara imza atan 27 yaşındaki oyun kurucusu Shane Larkin son günlerin en çok konuşulan ismi. A Milli Basketbol Takımımızın formasını terletecek olan Shane Larkin, formasınıa Başkan Erdoğan'ın elinden almıştı. Shane Larkin, kısa süre içerisinde 'rekorların adamı' oldu. Anadolu Efesli basketbolcu, Euroleauge'de üst üste 3. kez en değerli oyuncu seçilerek, bunu başaran ilk sporcu oldu. Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada, kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Shane Larkin, filmlere konu olacak bir başarı hikayesine sahip. Gizemli hastalığı yüzünden kötü günler yaşayan Shane Larkin, bir başarı hikayesi. Peki nedir Shane Larkin'in hayatını bu denli kötü etkileyen hastalığı?

08.02.2020 18:02 - Son Güncelleme: 08.02.2020 18:16
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

Anadolu Efes'in rekortmen oyuncusu Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımımızın formasını giyeceğini açıklamış ve formasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.

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Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

Shane Larkin, herkese örnek olacak bir başarı hikayesinin kahramanı. Öyle ki hastalığı yüzünden kötü günler geçirdi.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

ABD'li oyuncu, gençlik yıllarında obsesif kompülsif bozukluk (OCD) denilen bir psikolojik rahatsızlığın pençesindeydi. Bu hastalık değil ilerde yıldız bir basketbolcu olmak; kişinin sıradan gündelik hayatını idame ettirmesinin dahi önüne geçebilecek nitelikteydi.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

TAKINTI HALİNE GELEN HASTALIK
Takıntı hastalığı olarak bilinen ve anksiyete türü bir rahatsızlık olup insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olan OCD, Shane Larkin'de pislik veya mikrop bulaşmasından korkma şeklinde tezahür etmiş ve bu bir takıntı haline dönüşmüştü.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

ELBİSENİN UCU DEĞSE DEĞİŞTİRİYORDU
Shane Larkin giyeceği elbiseyi dikkatlice seçiyor, ancak bu kıyafetin ucu bile yanlışlıkla halıya temas etse derhal gidip bunu kirli sepetine atıp, yerine yeni bir elbiseyi üzerine geçiriyordu.

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