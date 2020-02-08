Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı!

O artık A Milli Basketbol Takımımızın bir parçası... Anadolu Efes ile bu sezon fırtınalar estiren, rekorlara imza atan 27 yaşındaki oyun kurucusu Shane Larkin son günlerin en çok konuşulan ismi. A Milli Basketbol Takımımızın formasını terletecek olan Shane Larkin, formasınıa Başkan Erdoğan'ın elinden almıştı. Shane Larkin, kısa süre içerisinde 'rekorların adamı' oldu. Anadolu Efesli basketbolcu, Euroleauge'de üst üste 3. kez en değerli oyuncu seçilerek, bunu başaran ilk sporcu oldu. Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada, kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Shane Larkin, filmlere konu olacak bir başarı hikayesine sahip. Gizemli hastalığı yüzünden kötü günler yaşayan Shane Larkin, bir başarı hikayesi. Peki nedir Shane Larkin'in hayatını bu denli kötü etkileyen hastalığı?

08.02.2020 18:02 - Son Güncelleme: 08.02.2020 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





