İşte Nantes'in Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Kesenin ağzını açtılar
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Geçtiğimiz sezon bedelsiz şekilde Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi Nantes'in izlemeye aldığı Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmzılı ekibin kapısını çaldığı ve ilk teklifini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
15.10.2021 12:22
- Son Güncelleme: 15.10.2021 12:22
Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi.
A Milli Takım formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu Fransa'da da yakından takip edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu çok beğendiği öğrenildi.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Nantes'ın ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenildi.