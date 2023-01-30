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Haberler Spor Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 21. hafta maçları geride kaldı. Lider Galatasaray Giresunspor deplasmanını kayıpsız geçerken, takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş da haftayı 3'er puanla kapattı. Trabzonspor ise deplasmanda Hatayspor'a kaybetti. Maçların ardından İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte 21. haftanın ardından güncel şampiyonluk oranları...

30.01.2023 20:42 - Son Güncelleme: 30.01.2023 20:43
Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı oynanan maçlarla sona erdi.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadelede öne geçmesine karşın rakibine 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Medipol Başakşehir sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-0'la geçti.

Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları

Adana Demirspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1'lik skorla galip geldi.

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