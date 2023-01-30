Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Favori belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... İşte şampiyonluk oranları
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 21. hafta maçları geride kaldı. Lider Galatasaray Giresunspor deplasmanını kayıpsız geçerken, takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş da haftayı 3'er puanla kapattı. Trabzonspor ise deplasmanda Hatayspor'a kaybetti. Maçların ardından İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte 21. haftanın ardından güncel şampiyonluk oranları...
30.01.2023 20:42 - Son Güncelleme: 30.01.2023 20:43
Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadelede öne geçmesine karşın rakibine 2-1 mağlup oldu.