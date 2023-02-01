Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı
Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Chelsea Ocak ayı transfer dönemine damga vuran ekip oldu. Maviler tam 329.5 milyon Euro (yaklaşık 7.2 milyar TL) harcama yaparak piyasayı alt üst etti. En çok para Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Enzo Fernandez'e ödendi.
01.02.2023 13:29 - Son Güncelleme: 01.02.2023 13:31
Rus milyarder Roman Abromovic 2000'li yılların başında Chelsea'yi satın almış, İngiltere'nin orta sınıf takımlarından birini dünyanın en güçlü takımlarından biri haline getirmişti. Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa devletleri, Rus işadamlarına ambargo uygulayınca Abramovic kulübü satmıştı.
POTTER'A DEV İMKANLAR
Graham Potter, Chelsea'nin başında 28 maça çıkarken, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alınca yönetim duruma el koydu ve takviye çalışmalarına başladı. Maviler'in ilk takviyesi Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix oldu. 23 yaşındaki Portekizli santrfor, 11 milyon Euro'ya kiralandı.