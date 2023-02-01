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Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Chelsea Ocak ayı transfer dönemine damga vuran ekip oldu. Maviler tam 329.5 milyon Euro (yaklaşık 7.2 milyar TL) harcama yaparak piyasayı alt üst etti. En çok para Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Enzo Fernandez'e ödendi.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
01.02.2023 13:29 - Son Güncelleme: 01.02.2023 13:31
Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

Rus milyarder Roman Abromovic 2000'li yılların başında Chelsea'yi satın almış, İngiltere'nin orta sınıf takımlarından birini dünyanın en güçlü takımlarından biri haline getirmişti. Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa devletleri, Rus işadamlarına ambargo uygulayınca Abramovic kulübü satmıştı.

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Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

BAŞROLDA TODD BOEHLY VAR
Chelsea Mayıs 2022'de 4 milyar 250 milyon pound karşılığında Abramovic tarafından Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satıldı. Chelsea bu sezona Thomas Tuchel ile başlarken üst üste alınan kötü sonuçların ardından göreve Graham Potter getirilmişti.

Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

POTTER'A DEV İMKANLAR

Graham Potter, Chelsea'nin başında 28 maça çıkarken, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alınca yönetim duruma el koydu ve takviye çalışmalarına başladı. Maviler'in ilk takviyesi Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix oldu. 23 yaşındaki Portekizli santrfor, 11 milyon Euro'ya kiralandı.

Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

GENÇ YETENEKLERE YATIRIM YAPILDI

Avrupa piyasasını sağlam tarayan Chelsea, Molde'den 20 yaşındaki santrfor David Datro Fofana için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 2029 yılına kadar imza attırdı. Fofana'nın sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiralanması gündemde yer alıyor.

Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

7 YILLIK İMZA ATTIRDI
Brezilya futbolunun önümüzdeki yıllarda süper yeteneği olması beklenen 18 yaşındaki Andrey Santos da kulübe katıldı. Bu transfer için Vasco Da Gama'ya 12.5 milyon Euro ödeme yapıldı ve 2030 yılına kadar sözleşme yapıldı.

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