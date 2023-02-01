Chelsea çıldırdı! 7 milyar TL harcandı

7 YILLIK İMZA ATTIRDI

Brezilya futbolunun önümüzdeki yıllarda süper yeteneği olması beklenen 18 yaşındaki Andrey Santos da kulübe katıldı. Bu transfer için Vasco Da Gama'ya 12.5 milyon Euro ödeme yapıldı ve 2030 yılına kadar sözleşme yapıldı.