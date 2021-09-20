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Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe haftanın kaybedenleri olurken; Beşiktaş ve Trabzonspor ise 3'er puanı cebine koyarak zirvenin ortağı oldu. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi Merkezi şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları...

20.09.2021 16:52 - Son Güncelleme: 20.09.2021 16:53
Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları

GİRESUNSPOR: 3000.00

Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları

ÇAYKUR RİZESPOR: 3000.00

Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları

YENİ MALATYASPOR: 1000.00

Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları

KASIMPAŞA: 1000.00

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