Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe haftanın kaybedenleri olurken; Beşiktaş ve Trabzonspor ise 3'er puanı cebine koyarak zirvenin ortağı oldu. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi Merkezi şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor güncel İddaa şampiyonluk oranları...
20.09.2021 16:52
- Son Güncelleme: 20.09.2021 16:53