Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi şimdi de çocuk bekliyorlar

Yıldız futbolcu açıklamasında; "Bugün hayatımda 4. kez bebek sahibi olacağımı sizlere açıklamak ve Allah'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Kalbim mutlulukla dolu. Şimdiden seni dört gözle bekliyoruz. Ne olursa olsun seni çok seveceğiz. Sağlıklı gel." ifadelerini kullandı.