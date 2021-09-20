Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi şimdi de çocuk bekliyorlar
Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Öyle ki bir dönem adı Beşiktaş'la anılan Brezilyalı futbolcu Hulk boşandığı eşinin, özbeöz yeğeniyle ilişki yaşamaya başladı ve ardından evlendi. Çift şimdi de ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
20.09.2021 15:33
- Son Güncelleme: 20.09.2021 15:33
Brezilyalı ünlü futbolcu Hulk, 2019 yılında 12 yıllık eşli Iran Souza ile ayrılmış ve eski eşinin yeğeni Camila Angelo ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
"ONU DEFALARCA KEZ ALDATTIM"
Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeniyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra oluşan tartışmalara yanıt vermiş ve Souza ile evliyken yeğeniyle bir ilişkisi olmadığını, arkadaşlığın daha sonradan aşka dönüştüğünü söylemişti.