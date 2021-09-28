Süper Lig'de kim şampiyon olacak? 28 Eylül İddaa güncel şampiyonluk oranları | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor şampiyonluk oranları
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla geride kaldı. Beşiktaş, deplasmanda Altay'a boyun eğerken; Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise evinde zor da olsa Göztepe'yi geçti ve kötü gidişe dur dedi. Trabzonspor ise evinde Alanyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Geçtiğimiz hafta favori olan Beşiktaş'ın oranı Altay mağlubiyeti sonrası yükseldi. Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları... İşte detaylar...
28.09.2021 16:57
- Son Güncelleme: 28.09.2021 16:57
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 7. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...