Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş'ın net golünü vermedi...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Maçın Fransız hakemi Benoit Bastien, 62. dakikada skandal bir karara imza attı ve Kenan Karaman'ın net golünü iptal etti. Bastien'in bu kararı "hakemliğe de Fransız" yorumlarını da beraberinde getirdi.
28.09.2021 22:17
- Son Güncelleme: 28.09.2021 22:29
1 DİREK VE 1 İPTAL EDİLEN GOL!
Beşiktaş'ın 10. dakikada Batshuayi ile bir topu direkten dönerken Kenan Karaman ile 62'de bulduğu bir gol ise hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi.