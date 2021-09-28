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Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş'ın net golünü vermedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Maçın Fransız hakemi Benoit Bastien, 62. dakikada skandal bir karara imza attı ve Kenan Karaman'ın net golünü iptal etti. Bastien'in bu kararı "hakemliğe de Fransız" yorumlarını da beraberinde getirdi.

28.09.2021 22:17 - Son Güncelleme: 28.09.2021 22:29
Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş’ın net golünü vermedi...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Johan Cruyff Arena'da Ajax'a konuk oldu.

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Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş’ın net golünü vermedi...

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-0 kazanırken 6 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.

Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş’ın net golünü vermedi...

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17'de Steven Berghuis ve 43'te Sebastien Haller kaydetti.

Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş’ın net golünü vermedi...

İlk maçta da Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın grupta henüz puanı yok.

Fransız Benoit Bastien hakemliğe de Fransız! Beşiktaş’ın net golünü vermedi...



1 DİREK VE 1 İPTAL EDİLEN GOL!
Beşiktaş'ın 10. dakikada Batshuayi ile bir topu direkten dönerken Kenan Karaman ile 62'de bulduğu bir gol ise hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi.

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