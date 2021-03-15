Süper Lig'de kim şampiyon olacak? 15 Mart 2021 güncel Süper Lig Şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 30'uncu hafta geride kaldı. Beşiktaş deplasmanda Başakşehir engelini zor da olsa geçerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise konuk olduğu Kayserispor deplasmanında 3 puanı net bir skorla aldı. Şampiyonluğun bir diğer iddialı ekibi Fenerbahçe ise evinde ligin sonuncusu Gençlerbirliği'ne karşı şok bir yenilgi aldı. Zirveyi takibini sürdüren Trabzonspor ise BB Erzurumspor deplasmanından bir puanla dönebildi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi son sürat devam ederken, İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor kim şampiyon olacak? İşte 30. haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

15.03.2021 15:11 - Son Güncelleme: 15.03.2021 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





