RAMAZAN İMSAKİYE
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Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 maç kaldı. Ligde 2020-21 sezonunun şampiyonu bu iki maç sonunda netleşecek. Son viraja girilirken Beşiktaş bir adım önde olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyonluk ihtimalleri bulunuyor. Peki kim nasıl şampiyon olabilir? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk hesaplamaları...

10.05.2021 17:07 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:28
Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışı sürüyor. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

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Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe 2. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Son 2 haftaya girilirken 3 takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Ligin son 2 haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor ile, Galatasaray ise Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Peki kim, nasıl şampiyon olur, senaryolara bakalım.

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Süper Lig'de lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor. Siyah-beyazlıların Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 3.

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Ligde 81 puanı bulunan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarından 4 puan alması halinde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların sonucuna bakmaksızın şampiyon olacak.