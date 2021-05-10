Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri
Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 maç kaldı. Ligde 2020-21 sezonunun şampiyonu bu iki maç sonunda netleşecek. Son viraja girilirken Beşiktaş bir adım önde olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyonluk ihtimalleri bulunuyor. Peki kim nasıl şampiyon olabilir? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk hesaplamaları...
10.05.2021 17:07
- Son Güncelleme: 10.05.2021 17:28
Son 2 haftaya girilirken 3 takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Ligin son 2 haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor ile, Galatasaray ise Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Peki kim, nasıl şampiyon olur, senaryolara bakalım.