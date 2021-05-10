RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performans ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig'de forma giymek istediğini itiraf eden milli yıldız için iki İngiliz ekibinin devreye girdiği öğrenilirken, istenen bonservis bedeli de belli oldu.

10.05.2021 12:09 - Son Güncelleme: 10.05.2021 12:16
İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.

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İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Galatasaray derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Fenerbahçe Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.