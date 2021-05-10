İşte bonservis bedeli! Ozan Tufan'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performans ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig'de forma giymek istediğini itiraf eden milli yıldız için iki İngiliz ekibinin devreye girdiği öğrenilirken, istenen bonservis bedeli de belli oldu.

10.05.2021 12:09 - Son Güncelleme: 10.05.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





