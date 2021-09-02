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Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

2021-2022 sezonunda 4. haftadan 16. haftaya kadar oynanancak olan müsabaka programı belli oldu. İşte derbilerin tarihleri; Trabzonspor-Galatasaray (12 Eylül Pazar 20.00), Trabzonspor - Fenerbahçe (17 Ekim Pazar 19.00), Beşiktaş - Galatasaray (25 Ekim Pazartesi 20.00), Beşiktaş - Trabzonspor (6 Kasım Cumartesi 19.00), Galatasaray - Fenerbahçe (21 Kasım Pazar 19.00)

02.09.2021 23:23 - Son Güncelleme:
Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 4. ve 16. hafta arasında oynanacak karşılaşmalar belli oldu.

İşte maç programı ve derbi tarihleri;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
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