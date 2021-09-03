Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira için şu ana kadar 234 milyon Euro bonservis ödendi. Kartal ise sadece 3 milyon Euro bonservisle yıldızlar topluluğunu oluşturdu.
03.09.2021 06:28
- Son Güncelleme: 03.09.2021 06:28
Beşiktaş dün Pjanic transferiyle bombayı patlatırken, kadrosuna kattığı isimlerle de rüya takım oluşturdu.
Sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken yıldızlar topluluğuna dönüşen takımları için şimdiden çok iddialı sözler sarfetmeye başladılar bile.