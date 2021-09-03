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Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira için şu ana kadar 234 milyon Euro bonservis ödendi. Kartal ise sadece 3 milyon Euro bonservisle yıldızlar topluluğunu oluşturdu.

03.09.2021 06:28 - Son Güncelleme: 03.09.2021 06:28
Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi

Beşiktaş dün Pjanic transferiyle bombayı patlatırken, kadrosuna kattığı isimlerle de rüya takım oluşturdu.

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Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi

Sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken yıldızlar topluluğuna dönüşen takımları için şimdiden çok iddialı sözler sarfetmeye başladılar bile.

Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon Euro bonservis öderken, bu 4 yıldız için Kartal'ın kasasından ise sadece 3 milyon Euro bonservis çıktı.

Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi

Bu 4 oyuncudan Pjanic için şu ana kadar geçmişteki takımları 111.5 milyon Euro, Teixeira'ya 56 milyon Euro, Batshuayi'ye kiralama bedelleri ile 54.5 milyon Euro, Ghezzal'a ise 14 milyon Euro bonservis ödendi.

Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira...Beşiktaş, yıldızlarına sadece 3 milyon Euro ödedi

Müthiş dörtlünün kariyerleri boyunca ulaştığı istatistikler de göz kamaştırıyor.

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