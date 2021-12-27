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Süper Lig'de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor'da İlknur Aktaş görevini bıraktı

Henüz bu yıl kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yollar ayrıldı. Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, lige 2 mağlubiyetle başladı.

27.12.2021 13:45 - Son Güncelleme: 27.12.2021 13:46
Süper Lig’de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor’da İlknur Aktaş görevini bıraktı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, lige 2 mağlubiyetle başlayınca Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yolları ayırma kararı aldı.

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Süper Lig’de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor’da İlknur Aktaş görevini bıraktı

Teknik Direktör Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Çaykur Rizespor ailesi, bugün itibarıyla yönetim ile karşılıklı yollarımızı ayırma kararı aldık.

Süper Lig’de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor’da İlknur Aktaş görevini bıraktı

Bu zamana kadar bana destek olan büyük Rizespor taraftarına, başkanımız Tahir Kıran'a, şube başkanımız Hüseyin Uzun'a ve tüm Rizespor camiasında bana destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim.

Süper Lig’de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor’da İlknur Aktaş görevini bıraktı

Yolunuz açık olsun. Rizespor her zaman layık olduğu yerde olacaktır, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig’de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor’da İlknur Aktaş görevini bıraktı
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