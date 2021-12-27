Süper Lig'de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor'da İlknur Aktaş görevini bıraktı
Henüz bu yıl kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yollar ayrıldı. Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, lige 2 mağlubiyetle başladı.
27.12.2021 13:45
- Son Güncelleme: 27.12.2021 13:46
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, lige 2 mağlubiyetle başlayınca Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yolları ayırma kararı aldı.