Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Bartuğ'a yurt içi ve yurt dışından birçok teklif olduğu, menajerinin şu anda bu teklifleri değerlendirdiği belirlendi. Aynı Bartuğ gibi Galatasaray altyapısının en yetenekli isimlerinden biri olan Mustafa Kapı da yönetimle yaşadığı benzer sorunların ardından geçtiğimiz yıl takımdan ayrılmış ve Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.