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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Galatasaray altyapısının son dönemlerde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Bartuğ Elmaz yuvadan kopuyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yıldızın gösterdiği tavır ve yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası ipleri kopardı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
27.12.2021 11:19 - Son Güncelleme: 27.12.2021 11:19
Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Yaklaşık 1 yıldır 18 yaşındaki Bartuğ'un sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunan yönetim bir türlü sonuca ulaşamadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Teknik direktör Fatih Terim'in de devreye girmesine rağmen, genç futbolcunun ve menajerinin sürekli değişen istekleri herkesi isyan noktasına getirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Bunun üzerine Terim'in yönetimden yeni sözleşme görüşmelerinin durdurulmasını istediği öğrenildi. Eğer çok sürpriz bir gelişme olmazsa Bartuğ Elmaz sezon sonunda serbest kalacak ve Galatasaray ile yollarını ayıracak.

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Orta alanda görev yapan genç yetenek geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ve Burak Elmas'ın yaşlandırıldığı bir Instagram paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu

Bartuğ'a yurt içi ve yurt dışından birçok teklif olduğu, menajerinin şu anda bu teklifleri değerlendirdiği belirlendi. Aynı Bartuğ gibi Galatasaray altyapısının en yetenekli isimlerinden biri olan Mustafa Kapı da yönetimle yaşadığı benzer sorunların ardından geçtiğimiz yıl takımdan ayrılmış ve Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

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