Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’dan bir yıldız daha kayıyor! Bartuğ Elmaz yolcu
Galatasaray altyapısının son dönemlerde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Bartuğ Elmaz yuvadan kopuyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yıldızın gösterdiği tavır ve yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası ipleri kopardı.
27.12.2021 11:19
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:19
Bunun üzerine Terim'in yönetimden yeni sözleşme görüşmelerinin durdurulmasını istediği öğrenildi. Eğer çok sürpriz bir gelişme olmazsa Bartuğ Elmaz sezon sonunda serbest kalacak ve Galatasaray ile yollarını ayıracak.
Bartuğ'a yurt içi ve yurt dışından birçok teklif olduğu, menajerinin şu anda bu teklifleri değerlendirdiği belirlendi. Aynı Bartuğ gibi Galatasaray altyapısının en yetenekli isimlerinden biri olan Mustafa Kapı da yönetimle yaşadığı benzer sorunların ardından geçtiğimiz yıl takımdan ayrılmış ve Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.