Mesut Özil Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşıyor! Ne Arsenal ne Real Madrid ne de Werder Bremen...
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil adeta ikinci baharını yaşıyor. Yıldız oyuncu Süper Lig'in ilk yarısında 7 kez fileleri havalandırarak, kariyerinin en golcü ilk devresini geride bıraktı. İşte haberin detayları ve Mesut Özil'in daha önceki takımlarında sergilediği ilk yarı performansları...
27.12.2021 18:18
- Son Güncelleme: 27.12.2021 18:24
Fenerbahçe'de bu sezon skora verdiği katkıyla öne çıkan yıldız oyuncu Mesut Özil, kariyerinde adeta ikinci baharını yaşıyor.
EN GOLCÜ İLK YARI
Mesut Özil, daha önce top koşturduğu Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de 7 gole ulaştığı bir ilk yarı yaşamamıştı.
2009-2010'DA 6 GOL ATMIŞTI
Yıldız oyuncu, 2009-10 sezonunda Werder Bremen formasıyla Bundesliga'nın ilk yarısında 6 gol atarken, Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydedip bu rekorunu kırmayı başardı.