Süper Lig'de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11'ler
Dünya Kupası elemeleri nedeniyle Süper Lig'e verilen ara bugün oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçıyla yeniden başlıyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan ve teknik direktörlüğü Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir evinde galibiyet ararken maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturmak isteyen Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. İşte karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.
15.10.2021 10:20
- Son Güncelleme: 15.10.2021 10:20