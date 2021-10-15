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Süper Lig'de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Dünya Kupası elemeleri nedeniyle Süper Lig'e verilen ara bugün oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçıyla yeniden başlıyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan ve teknik direktörlüğü Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir evinde galibiyet ararken maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturmak isteyen Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. İşte karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.

15.10.2021 10:20 - Son Güncelleme: 15.10.2021 10:20
Süper Lig’de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Siyah beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak sıralamada 3'üncü konumda bulunuyor.

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Süper Lig’de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan ve teknik direktörlüğü Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan topladı ve 15'inci sırada yer aldı.

Süper Lig’de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturmak isteyen Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet olurken, teknik direktör Sergen Yalçın, "Bu zorlu virajı kazasız dönelim, yeniden zirveye konalım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11’ler

5 OYUNCU KADRODA YOK
Siyah-beyazlılarda zorlu Başakşehir maçı öncesinde sakat oyunculardan yarısı iyileşirken, yarısı ise kadroya alınmadı.

Süper Lig’de heyecan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekipte 5 isim maç kadrosuna dahil edilmedi.

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