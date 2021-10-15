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Haberler Spor F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala her iki takım planlarını 3 puan üzerine yaptı. İki teknik adam da rakibin zaaflarının üzerine gitmeyi, güçlü yanlarını sahaya yansıtmayı planlıyor. Trabzonspor Corneleius'u kenarlardan maksimum düzeyde besleyerek sonuca gitmeyi hedeflerken, Fenerbahçe çabuk ve yetenekli ayaklarıyla rakip defansın arkasına sarkmak istiyor.

15.10.2021 06:57 - Son Güncelleme: 15.10.2021 06:57
F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

İlk 15 dakikada gol bulunacak
1-Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.

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F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

1. bölgede top kaybı yasaklandı
2- Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.

F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

Mesut Özil'e boş alan yok...
3- Mesut Özil'in 11'de başlayacağı hesap ediliyor. Mesut oyundayken becerisi ve tecrübesiyle takım arkadaşlarınına ciddi boş alan yaratabiliyor ve pozisyona sokuyor. Mesut Özil oyundan düşmeli.

F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

Sinirlere hakim olunacak...
4- Sinir ve paniğe yer yok. Erken sarı kartlar takımı oyundan düşürebilir. Sakin kalmak ve oyunda 11 kişi ile kalmak çok önemli. Gereksiz stres seri hataları da beraberinde getirir.

F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı

Cornelius kenarlardan beslenecek
5- Cornelius havadan daha güçlü. Takımın 1 numaralı golcüsüne istediği toplar atılacak. Sürekli beslenecek ve gol şansı en yüksek düzeyde tutulacak.

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