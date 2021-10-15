F.Bahçe ve Trabzonspor derbiye hazırlanıyor! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira derbi planlarını oyuncuların aklına kazıdı
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala her iki takım planlarını 3 puan üzerine yaptı. İki teknik adam da rakibin zaaflarının üzerine gitmeyi, güçlü yanlarını sahaya yansıtmayı planlıyor. Trabzonspor Corneleius'u kenarlardan maksimum düzeyde besleyerek sonuca gitmeyi hedeflerken, Fenerbahçe çabuk ve yetenekli ayaklarıyla rakip defansın arkasına sarkmak istiyor.
15.10.2021 06:57
- Son Güncelleme: 15.10.2021 06:57
İlk 15 dakikada gol bulunacak
1-Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.