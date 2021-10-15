SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı Aslan oluyor! İşte alacağı ücret
Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, orta saha arayışında mutlu sona ulaşmak üzere... Sezon başında kadrosuna katmak istediği Arsenal'in yıldızı için bir kez daha devreye giren sarı-kırmızılılar futbolcu ile anlaşma sağladı. Cimbom Arsenal'i de ikna ederse Mısırlı yıldız ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyecek.
15.10.2021 11:27
- Son Güncelleme: 15.10.2021 11:27
2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.
G.SARAY İLE ANLAŞTI İDDİASI
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde Galatasaray'ın Mohamed Elneny ile anlaşma sağladığı iddia edildi.