Süper Lig’de heyecan başlıyor! İşte Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu bu akşam start alıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşılaşacak. Beşiktaş, uzun yıllar sonra ilk kez şampiyon kadroyu koruyarak sezona başlıyor. Arabistan'a transfer olan Aboubakar haricinde oyuncu kaybetmeyen siyah beyazlılar, kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini aldı. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'la da anlaştı.