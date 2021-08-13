Süper Lig'de heyecan başlıyor! İşte Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2021/22 sezonu heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki şampiyon Beşiktaş, yeni transferleri ile sahasında Bülent Uygun'lu Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun kafasındaki 11'leri belirledi. İşte Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu bu akşam start alıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşılaşacak. Beşiktaş, uzun yıllar sonra ilk kez şampiyon kadroyu koruyarak sezona başlıyor. Arabistan'a transfer olan Aboubakar haricinde oyuncu kaybetmeyen siyah beyazlılar, kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini aldı. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'la da anlaştı.
38 GALİBİYETLE BAŞLADI
Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.