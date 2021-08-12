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Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı

Beşiktaş transfer sezonunda önemli isimlere imza attırdı... Yerli transferinde büyüklerin gözdesi Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. Yabancı transferlerinde ise Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile yeniden anlaştılar. Üstelik Alex Teixeira gibi bir dünya yıldızını transfer ettiler. Forveti de dünya yıldızı bir isimle takviye edeceklerini düşünürsek son şampiyon Beşiktaş'ın bu sezon daha da güçlendiğini söyleyebiliriz.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
12.08.2021 11:43 - Son Güncelleme: 12.08.2021 11:59
Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı

GELENLER:

Salih Uçan (Türkiye-27 yaşında-Orta Saha-Bedelsiz): Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçirdi. Beşiktaş'a da büyük katkı sağlaycaktır.

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Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı

Kenan Karaman (Türkiye-27 yaşında-Santrfor-Bedelsiz): Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasına girmeye çalışacak.

Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı

Mehmet Topal (Türkiye-35 yaşında-Ön libero-Bedelsiz): Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta rotasyon oyuncusu olacak.

Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı

Valentin Rosier (Fransa-24 yaşında-S.Lizbon-Kiralık): Kartal'ın atom karıncası, Sergen hocanın sisteminin önemli bir parçası.

Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı

Alex Teixeira (Brezilya-31 yaşında-Bedelsiz): Brezilyalı yıldız forvet arkasındaki boşluğu fazlasıyla dolduracaktır.

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