Şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu için daha güçlü daha iddialı
Beşiktaş transfer sezonunda önemli isimlere imza attırdı... Yerli transferinde büyüklerin gözdesi Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. Yabancı transferlerinde ise Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile yeniden anlaştılar. Üstelik Alex Teixeira gibi bir dünya yıldızını transfer ettiler. Forveti de dünya yıldızı bir isimle takviye edeceklerini düşünürsek son şampiyon Beşiktaş'ın bu sezon daha da güçlendiğini söyleyebiliriz.
12.08.2021 11:43
- Son Güncelleme: 12.08.2021 11:59
GELENLER:
Salih Uçan (Türkiye-27 yaşında-Orta Saha-Bedelsiz): Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçirdi. Beşiktaş'a da büyük katkı sağlaycaktır.
Kenan Karaman (Türkiye-27 yaşında-Santrfor-Bedelsiz): Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasına girmeye çalışacak.
Mehmet Topal (Türkiye-35 yaşında-Ön libero-Bedelsiz): Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta rotasyon oyuncusu olacak.
Valentin Rosier (Fransa-24 yaşında-S.Lizbon-Kiralık): Kartal'ın atom karıncası, Sergen hocanın sisteminin önemli bir parçası.
Alex Teixeira (Brezilya-31 yaşında-Bedelsiz): Brezilyalı yıldız forvet arkasındaki boşluğu fazlasıyla dolduracaktır.