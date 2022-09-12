Süper Lig’de haftanın maçı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri...

VODAFONE KAPALI GİŞE

Beşiktaş'ın bugün Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada tribünler yine iş başında olacak. Zorlu maçın biletleri 180 ile 4 bin TL arasında satışa çıkmıştı. Alınan son bilgiler doğrultusunda, satış listesine eklenen 40 bin 378 biletin tamamının tükendiği öğrenildi. Bugün yine tribünlerin tamamını dolduracak olan siyah-beyazlı taraftarlar, hem takımlarına hem de hakem ve arkadaşlarını koruduğu için kırmızı kart gören ve 1 maç men cezası alan Josef De Souza'ya tam destek verecek.