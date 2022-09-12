Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İşte Mauricio Lemos'u isteyen takım!
Son dakika transfer haberleri... Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Bruma, Novak ve Lemos'a lisans çıkartmadı. Bu isimlerden Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Sharjah'ın istediği belirtildi.
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler için yoğun mesai harcanıyor. Elinde 17 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de Uruguaylı oyuncuya Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı.
Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Bruma, Novak ve Lemos'a lisans çıkartmadı. Bu isimlerden Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Sharjah'ın istediği belirtildi.
Arabistan medyasına da yansıyan haberlere göre Al Sharjah transferde önemli mesafe kat etti. Tecrübeli oyuncunun da teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağı belirtildi.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki stoperi 2020 yılında İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ancak o günden beri oyuncudan istediği gibi faydalanamadı.
Fenerbahçe'de göreve gelen Jorge Jesus onu birkaç maçta kullansa da sonrasında gözden çıkardı. Sarı-Lacivertliler'in transfer ettiğinde 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Lemos'un şu anki değeri ise 500 bin Euro.
Bu sezon 5 maçta 359 dakika görev alan tecrübeli oyuncu, 1 asistle mücadele etti. Lemos, iki yıllık Fenerbahçe kariyerinde sadece 10 Süper Lig maçında oynadı. Suudi Arabistan Ligi'nde transfer sezonu 17 Eylül cumartesi günü sona eriyor.