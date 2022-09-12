Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye piyango vurdu! İşte Mauricio Lemos’u isteyen takım!

Fenerbahçe'de göreve gelen Jorge Jesus onu birkaç maçta kullansa da sonrasında gözden çıkardı. Sarı-Lacivertliler'in transfer ettiğinde 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Lemos'un şu anki değeri ise 500 bin Euro.

Bu sezon 5 maçta 359 dakika görev alan tecrübeli oyuncu, 1 asistle mücadele etti. Lemos, iki yıllık Fenerbahçe kariyerinde sadece 10 Süper Lig maçında oynadı. Suudi Arabistan Ligi'nde transfer sezonu 17 Eylül cumartesi günü sona eriyor.