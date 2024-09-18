1 Milli ara sonrası Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray dün de erteleme maçında Gaziantep engelini çok rahat aştı. 3. dakikada Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis golü önledi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi. 11. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek golü attı.

2 26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Michy Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, top ağlara gitti. 76. dakikada Barış "al da at" dedi. Batshuayi skoru 3-0'a getirdi. 82. dakikada Furkan Soyalp çok uzaklardan belki de sezonun en güzel gollerinden birisini atarak skoru belirledi. Heyecan dolu maç, 3-1 sona erdi. Spor yazarları galibiyeti değerlendirdi...