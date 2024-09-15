Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yapılan 6 değişiklik kural hatası mı? Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi

1 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. İKİ TAKIM DA ALTIŞAR OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmada iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı.

2 Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcu Husniddin Alikulov'un beyin sarsıntısı nedeniyle oyuna devam edemezken, kurallar gereği iki takım da fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı elde etti. Müsabakada hem Çaykur Rizespor hem de Galatasaray, altışar oyuncu değiştirdi.