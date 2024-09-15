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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yapılan 6 değişiklik kural hatası mı? Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. 4'te 4 yapan Cimbom, liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı. Konuyu değerlendiren spor yazarları ve hakem yorumcuları 6. değişikliğin müsabaka talimatında henüz olmadığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 10:37 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 10:49
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yapılan 6 değişiklik kural hatası mı? Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

İKİ TAKIM DA ALTIŞAR OYUNCU DEĞİŞTİRDİ
Karşılaşmada iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yapılan 6 değişiklik kural hatası mı? Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi 2

Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcu Husniddin Alikulov'un beyin sarsıntısı nedeniyle oyuna devam edemezken, kurallar gereği iki takım da fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı elde etti. Müsabakada hem Çaykur Rizespor hem de Galatasaray, altışar oyuncu değiştirdi.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yapılan 6 değişiklik kural hatası mı? Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi 3

MÜSABAKA TALİMATINDA YOK
Ancak hakem yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu 6 oyuncu değişikliğinin müsabaka talimatında henüz olmadığını bildirdi. Çulcu, "Beyin travmasından dolayı yapılan 6. değişiklik müsabaka talimatımızda henüz yok. Büyük sıkıntı." ifadelerini kullandı.

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