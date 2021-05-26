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Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Uğurcan Çakır herkesi solladı

Süper Lig'de oyuncuların piyasa değeri güncellendi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen futbolcuların çoğunluğunu oluşturduğu ilk 50 sıralamasında, sarı-lacivertlilere transferi büyük yankı uyandıran Mesut Özil'in düşüş yaşaması dikkat çekti. Peki Süper Lig'de en çok değer kazanan ve değer kaybeden kaybeden futbolcular kimler? İşte Transfermarkt'ta yer alan sıralamaya göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları.

26.05.2021 14:18 - Son Güncelleme: 26.05.2021 14:19
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Uğurcan Çakır herkesi solladı

50- Marlon
Önceki değeri 3 milyon euro
Şimdiki değeri 3.80 milyon euro

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Uğurcan Çakır herkesi solladı

49- Vida
4 milyon euro (Piyasa değeri değişmedi)

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Uğurcan Çakır herkesi solladı

48- Mesut Özil
Önceki değeri: 5 milyon euro
Şimdiki değeri: 4 milyon euro

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Uğurcan Çakır herkesi solladı

47- Fernando Muslera
4 milyon euro (Piyasa değeri değişmedi)

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Uğurcan Çakır herkesi solladı

46- Fabio Borini
4 milyon euro (Piyasa değeri değişmedi)