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Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme hakkı kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle yürütüyor. Mensah ile yolllarını ayırma hazırlığı yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken ancak sarı-kırmızılı takıma veda eden bir ismin peşine düştü.

27.05.2021 09:30 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:45
Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımı güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz sezon özellikle yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan siyah- beyazlılar, bu kez alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye erkenden bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Kartal, özellikle orta sahasını daha güçlü bir hale getirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen son isim G.Saray ile kiralık sözleşmesi sona eren Gedson oldu.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

Süper Lig'in ikinci yarısının son bölümünde oldukça dikkat çekici bir performans gösteren Gedson için Fatih Terim 'kalsın' diye rapor vermesine rağmen, Mustafa Cengiz yönetimi oyuncuyla görüşme bile yapmadı.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

Portekizli oyuncu son Malatyaspor maçında oynadıktan sonra teri bile soğumadan Benfica'ya döndü.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

BERNARD MENSAH'IN YERİNE
Ancak Sergen Yalçın'ın gözü Portekizli oyuncuda kaldı. Mensah'ın yerine 8 numara mevkiinde mükemmel iş çıkaracağını söyledi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

Bunun üzerine yönetici Torunoğulları da Benfica ile temas kurdu ve "Şampiyonlar Ligi'nde kendisinin değerini yeniden bulması sağlayabiliriz. G.Saray'da bu ortamı bulamadı ama Beşiktaş bunu yaratabilir" dedi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Galatasaray'dan ayrılan yıldızın peşine düştüler

YEŞİL IŞIK YAKTI
Bu arada Gedson, Portekiz de verdiği röportajda, "Ben Tottenham ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı.