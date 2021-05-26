Fenerbahçe'den milli operasyon! Aradığı sol beki buldu

Bu sezon Caner Erkin ve Filip Novak'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, sol bek için alternatif arayışlara başladı. Kariyerine Fransa'da devam eden milli sol bek Umut Meraş için devreye giren sarı-lacivertli ekip ilk teması kurdu. İşte detaylar...

26.05.2021 12:24 - Son Güncelleme: 26.05.2021 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





