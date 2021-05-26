Fenerbahçe'den milli operasyon! Aradığı sol beki buldu
Bu sezon Caner Erkin ve Filip Novak'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, sol bek için alternatif arayışlara başladı. Kariyerine Fransa'da devam eden milli sol bek Umut Meraş için devreye giren sarı-lacivertli ekip ilk teması kurdu. İşte detaylar...
26.05.2021 12:24
- Son Güncelleme: 26.05.2021 12:24
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, transferde nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar, yeni sezonda savunmanın solunda sıkıntı yaşamamak adına düğmeye bastı.
FILIP NOVAK YOLCU!
Bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Filip Novak gözden futbolculardan biri oldu.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Çek sol bekin ülkesinin takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.