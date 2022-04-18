Süper Lig’de futbolcu hüsranı! Listede ne Fenerbahçe’den ne de Galatasaray’dan var! Kötü performansları ile anılıyorlar
Süper Lig'de Trabzonspor açık ara liderlik koltuğunda otururken, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük puan farkları attı. Puan farklarının oluşmasında şüphesiz oyuncu performanslarının da büyük etkisi var.
18.04.2022 12:52 - Son Güncelleme: 18.04.2022 12:52
Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezonki hücum hattı ortaya koydukları performansla eleştiri konusu oldu.
Fenerbahçe'de ise Valencia ve Berisha gibi golcülerin suskunluğu taraftarların tepkisine neden oluyor.
Süper Lig'de gole en çok katkı yapan 10 futbolcu arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun bulunmaması dikkat çekiyor. Beşiktaş'tan ise bu listeye sadece 1 isim girebildi. Lider Trabzonspor'dan ise listede 3 yıldız yer alıyor.
Kasımpaşa'nın santrforu Umut Bozok, 15 gol ve 7 asistle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme var. Yıldız futbolcu 11 gol ve 10 asist üretti.