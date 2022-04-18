Süper Lig’de futbolcu hüsranı! Listede ne Fenerbahçe’den ne de Galatasaray’dan var! Kötü performansları ile anılıyorlar

Süper Lig'de gole en çok katkı yapan 10 futbolcu arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun bulunmaması dikkat çekiyor. Beşiktaş'tan ise bu listeye sadece 1 isim girebildi. Lider Trabzonspor'dan ise listede 3 yıldız yer alıyor.