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Haberler Spor Son dakik haberleri... Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Son dakik haberleri... Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Son dakik Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'a sezon başında gelen Brezilyalı Alex Teixeira bekletileri karşılayamadı. Tecrübeli oyuncunun skora katkısının dışında fiziksel anlamdaki eksikliği de dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldızı Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asite imza attı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
18.04.2022 12:25 - Son Güncelleme: 18.04.2022 12:25
Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamadı. Şimdiye kadarki performansıyla adeta sınıfta kaldı.

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Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldızı Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asite imza attı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.

Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Tecrübeli oyuncunun skora katkısının dışında fiziksel anlamdaki eksikliği de dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar skora katkı yapamayan Alex'in sahada yeteri kadar mücadele etmediğini düşünüyor.

Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Alex Teixeira, Beşiktaş'a gelmeden önceki son 5 sezona bakıldığında skora önemli bir katkıda bulunuyordu. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu 2019-20 sezonunda Jiangsu formasıyla sezonu 10 gol ve 5 asistle tamamladı.

Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

2018-2019'da yine Jiangusu forması altında 18 gol ve 11 asist üreterek 29 gole katkıda bulundu. 2017-2018 sezonunda Jiangsu'da 15 gol atarken 6 asist yaptı.

Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

2016-2017'de Jiangsu'da 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Alex, 2015-2016 sezonunda Jiangsu ve Shakhtar'da muhteşem bir sezonu geride bıraktı. Sambacı yıldız o sezon 45 gol ve 20 asistle 65 gole direkt katkıda bulundu.

Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan önceki 5 sezonuna baktığımızda 147 gole katkıda bulunduğunu görüyoruz… 5 sezonun ortalaması ise 29.4 yapıyor… Kara Kartal'ın çok şeyler beklediği Alex şu anda sadece 5 gole katkı yapabildi.

Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon planlarında Alex Teixeira'ya yer vermek istemiyor… Oyuncunun maliyeti ve performansı sonrasında yönetim böyle bir karar almak durumunda kaldı. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

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