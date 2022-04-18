Son dakik haberleri... Beşiktaş’a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan önceki 5 sezonuna baktığımızda 147 gole katkıda bulunduğunu görüyoruz… 5 sezonun ortalaması ise 29.4 yapıyor… Kara Kartal'ın çok şeyler beklediği Alex şu anda sadece 5 gole katkı yapabildi.

Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon planlarında Alex Teixeira'ya yer vermek istemiyor… Oyuncunun maliyeti ve performansı sonrasında yönetim böyle bir karar almak durumunda kaldı. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.