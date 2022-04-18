Son dakik haberleri... Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Alex Teixeira resmen bir hayal kırıklığı!
Son dakik Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'a sezon başında gelen Brezilyalı Alex Teixeira bekletileri karşılayamadı. Tecrübeli oyuncunun skora katkısının dışında fiziksel anlamdaki eksikliği de dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldızı Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asite imza attı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız futbolcu, bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamadı. Şimdiye kadarki performansıyla adeta sınıfta kaldı.
Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldızı Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asite imza attı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.
Alex Teixeira, Beşiktaş'a gelmeden önceki son 5 sezona bakıldığında skora önemli bir katkıda bulunuyordu. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu 2019-20 sezonunda Jiangsu formasıyla sezonu 10 gol ve 5 asistle tamamladı.
Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan önceki 5 sezonuna baktığımızda 147 gole katkıda bulunduğunu görüyoruz… 5 sezonun ortalaması ise 29.4 yapıyor… Kara Kartal'ın çok şeyler beklediği Alex şu anda sadece 5 gole katkı yapabildi.
Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon planlarında Alex Teixeira'ya yer vermek istemiyor… Oyuncunun maliyeti ve performansı sonrasında yönetim böyle bir karar almak durumunda kaldı. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.