Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

ELEŞTİREN DE VAR ÖVEN DE

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleye miyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.