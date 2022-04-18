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Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

Altay Bayındır'ın inanılmaz sırrı su şişesinden çıktı&hellip; Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sosyal medyaya düşen 'Altay Bayındır'ın su şişesi' genç kalecinin penaltılardaki inanılmaz sırrını ortaya çıkardı.

takvim.com.tr
18.04.2022 19:32 - Son Güncelleme: 18.04.2022 19:32
Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'ın kurtarışlarının sırrı ortaya çıktı.

Süper Lİg'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz ve Arda Güler kaydetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

ALTAY BAYINDIR'IN SU ŞİŞESİ GÜNDEM OLDU

Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.

Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

ŞİŞEDE PENALTI İSTATİSTİKLERİ

Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti.

Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarık rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı

ELEŞTİREN DE VAR ÖVEN DE

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleye miyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.

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