Herkes Altay Bayındır’ın su şişesini konuşuyor! İnanılmaz sırrı ortaya çıktı
Altay Bayındır'ın inanılmaz sırrı su şişesinden çıktı… Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sosyal medyaya düşen 'Altay Bayındır'ın su şişesi' genç kalecinin penaltılardaki inanılmaz sırrını ortaya çıkardı.
18.04.2022 19:32 - Son Güncelleme: 18.04.2022 19:32
Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'ın kurtarışlarının sırrı ortaya çıktı.
Süper Lİg'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz ve Arda Güler kaydetti.
ŞİŞEDE PENALTI İSTATİSTİKLERİ
Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti.
ELEŞTİREN DE VAR ÖVEN DE
Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleye miyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.