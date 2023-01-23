Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, zor da olsa kazanmayı bildi. Maçın 2'nci yarısında yaşanan bir tartışma ise galibiyete gölge düşürdü. Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında sahanın ortasında ipler gerildi. Maç sonrası olayın tatlıya bağlandığı öğrenilirken, ikili yayıncı kuruluş röportajına birlikte çıktı.
23.01.2023 22:55 - Son Güncelleme: 23.01.2023 22:57
Müsabakanın 0-0 devam ettiği sırada 58. dakikasında bir pozisyon sonrası Belçikalı forvet Michy Batshuayi, topun dışarı çıktığı esnada Emre Mor'un yanına geldi.