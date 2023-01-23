Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, zor da olsa kazanmayı bildi. Maçın 2'nci yarısında yaşanan bir tartışma ise galibiyete gölge düşürdü. Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında sahanın ortasında ipler gerildi. Maç sonrası olayın tatlıya bağlandığı öğrenilirken, ikili yayıncı kuruluş röportajına birlikte çıktı.

takvim.com.tr
23.01.2023 22:55 - Son Güncelleme: 23.01.2023 22:57
Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

Müsabakanın 0-0 devam ettiği sırada 58. dakikasında bir pozisyon sonrası Belçikalı forvet Michy Batshuayi, topun dışarı çıktığı esnada Emre Mor'un yanına geldi.

Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

TARTIŞMAYI İRFAN CAN AYIRDI
İkili bir süre tartışırken, araya giren İrfan Can Kahveci iki oyuncuyu sakinleştirerek uzaklaştırdı.

Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Batshuayi de 1 gole imza attı.

Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı

MAÇ SONUNDA BERABER RÖPORTAJ VERDİLER
İki isim, maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajına beraber çıktı.

SON DAKİKA