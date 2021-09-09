Süper Lig'de en pahalı futbolcu kim? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un futbolcu değerleri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2021-22 sezonu transfer dönemi dün gece yarısı sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer dönemi boyunca birçok isimle sözleşme imzaladı. Takımların özellikle yaptıkları genç ve potansiyelli futbolcu transferleri dikkat çekti. Peki Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim oldu? İşte Transfermark verilerine göre futbolcuların değerleri...
09.09.2021 14:10
- Son Güncelleme: 09.09.2021 14:10
Süper Lig'in 2021-22 sezonu transfer sezonu sona ererken, 4 büyükler yaptığı takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunda önemli yıldızlara imza attırdı.