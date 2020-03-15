Süper Lig'de derbi ateşi yandı! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri...

CİMBOM PARLIYOR

Süper Lig'de son dönemde başarılı bir grafik çizen G.Saray, bunu skora da yansıttı. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın, ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.