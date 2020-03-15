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Hüseyin Çimşir'den Sörloth kararı! Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte Trabzonspor - Başakşehir maçı 11'leri...

Süper Lig'in 20. haftasında zirvedeki iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor, evinde zorlu rakibi Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi her iki takımın da 52'şer puanı bulunurken, MedicalPark Stadyumu'nda oynanacak maça taraftar alınmayacak. Hafta içi oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth'un durumu da belli oldu. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçı 11'leri...

15.03.2020 09:50 - Son Güncelleme: 15.03.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





