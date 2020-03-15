Hüseyin Çimşir'den Sörloth kararı! Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte Trabzonspor - Başakşehir maçı 11'leri...
Süper Lig'in 20. haftasında zirvedeki iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor, evinde zorlu rakibi Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi her iki takımın da 52'şer puanı bulunurken, MedicalPark Stadyumu'nda oynanacak maça taraftar alınmayacak. Hafta içi oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth'un durumu da belli oldu. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçı 11'leri...
Süper Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bunlardan biri de Şenol Güneş Stadı'nda... 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor averajla önünde bulunduğu Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 16.00'da başlayacak zorlu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Maçın 4. hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Bu sezon çok konuşulan VAR'ın başında ise Mete Kalkavan oturacak.
3 PUANDAN FAZLASI
Trabzonspor sahasında ağırlayacağı Başakşehir'i yenerek bir taşla iki kuş birden vurmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi kazandığı takdirde rakibiyle puan farkını 3'e çıkaracak. Sezon sonu için büyük önem taşıyan ikili averajı da eline geçirecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugün galibiyet halinde iki ekip sezonu aynı puanda tamamlarsa Trabzonspor puan cetvelinde üst sırada yer alacak.
DEZENFEKTE EDİLDİ
Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Şenol Güneş Stadı'nda hummalı bir çalışma yürütüldü. Önemli randevu öncesi koronavirüse karşı stat baştan sona dezenfekte edildi. Maç saatine kadar da çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca antrenman tesisleri de en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi.