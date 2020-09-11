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Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, önemli isimlerle görüşüp önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takım transfer döneminde Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Peter Etebo ve Oğulcan Çağlayan gibi yıldızları renklerine bağlamıştı. Söz konusu transferlerden biri ile ilgili gelen son dakika iddiası gündem oldu. İşte detaylar...

11.09.2020 14:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





