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Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, önemli isimlerle görüşüp önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takım transfer döneminde Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Peter Etebo ve Oğulcan Çağlayan gibi yıldızları renklerine bağlamıştı. Söz konusu transferlerden biri ile ilgili gelen son dakika iddiası gündem oldu. İşte detaylar...

11.09.2020 14:01 - Son Güncelleme:
Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

Yeni sezon öncesi transferin hareketli takımlarından olan Galatasaray, ayrılan isimlerin yerleri doldurmak için önemli futbolcularla sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna kattığı bir isimle ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin menajeriyle yapılan anlaşma şok etkisi yarattı.

Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

Sarı-kırmızılıların bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin Euro ücret ödediği iddia edildi.

Süper Lig'de çok konuşulacak iddia! Galatasaray'ın o transfer için ödediği para...

10 MAÇ OYNARSA MENAJERİ YİNE KAZANACAK

Ayrıca bununla da kalmayan sözleşmede, Norveçli futbolcu bir sezonda 10 maç ve üzerinde forma şansı bulursa menajeri olan Mikail Adampour her yıl 75 bin Euro daha kazanacak.

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