Haberler Galeri Spor Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020/21 açılış maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Son iki sezonda taraftarı hayal kırıklığına uğratan ve 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler iyi bir başlangıcın peşinde. Veday Muriqi ile yollarına ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'un kafasında 11 belli. Bulut forvette sürpriz bir isme şans vermeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

11.09.2020 10:48 - Son Güncelleme: 11.09.2020 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





