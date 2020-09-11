Haberler Galeri Spor Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020/21 açılış maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Son iki sezonda taraftarı hayal kırıklığına uğratan ve 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler iyi bir başlangıcın peşinde. Veday Muriqi ile yollarına ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'un kafasında 11 belli. Bulut forvette sürpriz bir isme şans vermeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

11.09.2020 10:48 - Son Güncelleme: 11.09.2020 10:48
Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Süper Lig'de Fenerbahçe, 2020- 2021 sezonunun ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler hasrete bu sezon son vermek istiyor.

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Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Kanarya, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Şu ana kadar 11 transfer yapılırken, Muriqi dahil aynı sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı.

Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Novak ile Mert Hakan sakatlıkları, Zajc ise Genoa'ya transferi nedeniyle Rize kafilesine alınmadı.

Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

Hazırlık maçlarında İstanbulspor ve Antalyaspor'u 4-0, Sivas'ı 1-0 yenen, Karagümrük ve Alanya ile 1-1 berabere kalan ve yenilgi yüzü görmeyene F.Bahçe'de hedef lige de 3 puanla start vermek.

Erol Bulut'tan Süper Lig'in açılış maçında şaşırtan tercih! O 2 isim... İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i...

6 LİSANS TAMAM

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolculardan 6'sının lisansını çıkarttı. Caner, Barış, Gökhan, İsmail, Sosa ve Thiam, TFF internet sitesinde yer alan sarılacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

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